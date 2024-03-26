Зокрема, російські загарбники за добу 21 раз намагалися прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку, та атакували з метою прориву на Лиманському напрямку.

Російські загарбники за поточну добу намагалися прорвати українську оборону на двох напрямках на сході України. Як йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ, протягом доби зафіксовано 50 бойових зіткнень.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, але завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області.

При цьому, на Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, та північніше Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських військ.

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Також на Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 5 атак ворога в районі населених пунктів Іванівське, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 7 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Первомайське Донецької області.

Водночас на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону українських військ.

Разом з тим на Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 4 рази атакував позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. А на Херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив 3 безуспішних атаки на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Війна в Україні - де наступатимуть окупанти

Заступник командира третьої окремої штурмової бригади, що зараз захищає Авдіївський напрямок, Максим Жорін розповів, куди посуне армія РФ після подій у "Крокусі".

За його словами, пріоритетним напрямком наступу для окупантів визначено східний. Водночас перед РФ стоїть задача - жодним чином не дозволити, щоб ЗСУ просунулися на півдні.

Водночас військовий попередив, що українцям не варто забувати про ще одну загрозу - спільний кордон з Росією. Як мінімум варто турбуватися про Харківську та Сумську області, вважає він.

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