На Авдіївському та Лиманському напрямках окупанти здійснили найбільшу кількість атак.

Росіяни атакували і штурмували сьогодні майже по всіх напрямках, протягом доби відбулось 73 бойових зіткнення, прицьому особливо напружено було на Авдіївському та Лиманському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зокрема, на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. На цьому напрямку Сили оборони відбили 6 атак.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили 15 атак загарбників в районах Серебрянського лісництва Луганської області; Торського, східніше Тернів, Ямполівки Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії біля Іванівського та Андріївки Донецької області.

Відео дня

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії неподалік Степового, Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог, так само за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії поблизу Новомихайлівки Донецької області. Тут Сили оборони відбили 6 атак. На Шахтарському напрямку противник штурмував південніше Пречистівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 2 атаки.

На Запорізькому напрямку росіяни 5 разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Також, українські захисники відбили 5 атак ворога західніше Вербового Запорізької області.

Зазначається, що Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

На Волинському та Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Ворог завдав цієї доби 3 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російська Федерація вчергове атакувала Україну керованою ракетою Х-31 та 2 зенітними ракетами С-300. Удари були завдані по цивільній інфраструктурі.

Зі свого боку авіація Сил оборони України завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 пункти управління, 2 склади боєприпасів та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Ситуація на сході - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська втрачають в районі Авдіївки Донецької області свої найбільш боєздатні підрозділи. Там утилізовано вже понад 10 тисяч особового складу противника, заявив військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

Як зазначив експерт, зараз можна говорити про те, що ворог змінив тактику в районі Авдіївки. Раніше він вдавався до масованих наступів, а зараз – користується тактикою "вагнерівців", яку вони застосовували під час атак на Донеччині. Тобто зараз діють малими мобільними групами від 8 до 15 осіб та намагаються прорвати оборону ЗСУ. Тому на Авдіївському напрямку відбувається постійний тиск на ЗСУ з боку ворога. Бої там не припиняються ні на добу.

Разом з тим, там наші захисники вже знищили 200 одиниць бронетехніки та 120 танків. Тобто незалежно від зміни ворожої тактики та стратегії, ЗСУ успішно утилізують російських окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: