На деяких ділянках фронту вкрай важко застосовувати безпілотники та корегувати вогонь артилерії.

Російські окупанти ведуть наступ на шести напрямках у районі Авдіївки. Точаться важкі бої біля коксохіму.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), 27 листопада росіяни продовжили але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили понад 30 російських атак на схід від Новобахмутівки (13 км на північний захід від Авдіївки); на північний схід від Бердичева (7 км на північний захід від Авдіївки); на південь від Новокалинового (12 км на північ від Авдіївки); на південь від Новокалинового (12 км на північ від Авдіївки) і Тоненького (7 км на захід від Авдіївки); а також поблизу Степового (3 км на північ від Авдіївки), Авдіївки, Північного (6 км на захід від Авдіївки) і Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

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Речник Таврійського угруповання українських військ полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська продовжують наземні атаки групами по 10-20 осіб на шести напрямках у районі Авдіївки, і що важкі бої тривають біля Авдіївського коксохімічного заводу на північному сході Авдіївки та в промзоні на південний схід від Авдіївки.

Російські джерела заявили про нібито захоплення промзони на південний схід від Авдіївки і вихід на південно-східні околиці Авдіївки. Роспропаганда стверджує, що промзону нібито захопили елементи штурмової бригади "Ветеран" (афілійованої з Міністерством оборони ПВК "Редут").

Крім того, російські військові блогери твердили, що окупанти здійснили невизначене просування поблизу Крутої Балки (5 км на схід від Авдіївки) та Авдіївського коксохіму. ISW не має візуального підтвердження цих заяв.

Російські джерела також стверджували, що українські сили успішно контратакували під Авдіївкою 27 листопада, зокрема біля Степового, де частково досягли успіху.

Крім того, російські військові блогери стверджували, що українські сили безуспішно контратакували біля промзони на південний схід від Авдіївки. Попри складні погодні умови, як російські, так і українські війська продовжують наземні атаки по всій території України, хоча й дещо повільнішими темпами через сніг і погану видимість.

Так звані "воєнкори" РФ заявляють, що сильний сніг і вітер знизили видимість і ускладнили повітряну розвідку та артилерійську корекцію на Херсонському напрямку. Втім, ЗСУ скористалися цим для закріплення позицій на лівому березі Дніпра.

Речник оперативно-таврійського угруповання полковник Олександр Штупун повідомив, що російські війська на Таврійському напрямку через погодні умови зменшили використання артилерії у півтора рази, а безпілотників – у шість разів. Втім, інтенсивно застосовується авіація.

Аналітики зазначають, що складні зимові умови змусять обидві сторони більше покладатися на наземні атаки піхоти за відсутності можливостей повітряної розвідки та артилерійської корекції.

Війна в Україні - останні новини

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, говорячи про війну в Україні, заявив, протягом останніх місяців на передовій відбулися найзапекліші бої з початку повномасштабного вторгнення РФ, попри те, що лінія фронту суттєво не змінилася. Він наголосив, що союзники в Альянсі вражені хоробрістю та компетентністю ЗСУ.

Українські сили завдають росіянам втрат не лише на полі бою. Головне управління розвідки провело чергову успішну операцію на території РФ. Йдеться про атаку безпілотників на Смоленський авіаційний завод.

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