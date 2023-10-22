Речниця Сил оборони акцентувала, що триває бойова робота.

На Херсонщині Сили оборони проводять бойову робота, про результати якої ще рано говорити. Для цього потрібно досягти "закріпленого результату".

Про це сказала начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, коментуючи інформацію аналітиків про значні успіхи Сил оборони і закріплення в населеному пункті Кринки на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Вона зазначила, що говорити про таку інформацію в "стверджувальному тоні" зарано. При цьому висловила здивування, що деякі аналітики посилаються на інформацію військкорів РФ, адже їхні ствердження не можна сприймати як докази.

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"Ми говоримо про те, що робота наша бойова ведеться на різних напрямках, різними способами. Опора здійснюється на контрбатарейну боротьбу, оскільки є задача вичистити частину території лівого берега від ворога. По-перше, для того, щоб полегшити життя правому берегу. Окупаційні війська продовжують його обстріли, атаки в тому числі з повітря дуже потужні, тому наша задача - полегшити життя мирному населенню. Про просування в таких масштабах не йдеться, йдеться про бойову роботу, результати якої можуть бути проголошені тільки тоді, коли є закріплений результат", - наголосила Гуменюк.

Вона підкреслила, що подібне завчасне розповсюдження інформації про ситуацію в зоні бойових дій лише шкодить ЗСУ.

"Вже неодноразово було прояснено, що робота навколо якогось населеного пункту без закріплення не вважається завершеною. Тому, не поспішаймо, а довіряти військовим, які її роблять", - сказала Гуменюк.

Прорив ЗСУ на лівий берег - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти у паніці через прорив українських воїнів на лівий берег Херсонської області.

Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що окупанти переконують, що прорив ЗСУ на лівий берег не такий глобальний, тож причин для паніки немає. Втім, серед загарбників сполоханість лише посилюється.

Натомість українські військові, які беруть участь у наземних операціях на лівобережжі Херсонщини, заявили про ведення боїв за повний контроль над селом Кринки (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро).

Російські провоєнні блогери стверджували, що ЗСУ зберігають позиції в Кринках, але не погоджувалися щодо масштабів цих позицій. Один із них стверджував, що українські війська просунулися майже на два кілометри на південь від населеного пункту. Інший говорив, що українські сили контролюють н.п. Кринки, а третій спробував спростувати це твердження, переконуючи, що росіяни "витіснили" українську диверсійно-розвідувальну групу з позицій на південній околиці села.

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