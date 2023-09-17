Сили оборони відбили 13 атак окупантів в районі Кліщіївки.

Сили оборони України за добу відбили 13 атак російських загарбників в районі Кліщіївки Донецької області. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ.

"Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у зведенні.

Так, протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

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Зокрема, на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили 13 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник безуспішно намагався прорвати оборону Збройних Сил України в районах Курдюмівки та Андріївки Донецької області. За результатами ведення наступальних (штурмових) дій Сили оборони мають успіх в районі Кліщіївки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій.

Також, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. У цьому районі минулої доби ворог здійснив 11 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

Крім того, всі атаки ворога в районах Сєверного, Рівнопіля Донецької області та Новодарівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

Водночас, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

Як зазначили у Генштабі, на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

На Херсонському напрямку українські захисники продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

Ситуація біля Бахмута

Як повідомляв УНІАН, аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що українське просування на заході Запорізької області, ймовірно, змусило російське командування віддати перевагу російській обороні там і передислоковувати елітні формування від російської оборони біля Бахмута.

Зокрема, 83-тя штурмова бригада. яка до цього брала участь у боях під Кліщіївкою, 16 вересня була помічена в районі Новодарівки на Запоріжжі.

Як зазначають військові оглядачі, після того, як українські захисники звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку, російські окупанти мають лише "суїцидальні перспективи". Існує ймовірність, що росіяни будуть намагатися відновити контратаки, проте успіхів ворог не матиме.

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