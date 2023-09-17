Як зазначають аналітики, це свідчить про глибоке занепокоєння просуванням України на заході Запорізької області.

Українське просування на заході Запорізької області, ймовірно, змусило російське командування віддати перевагу російській обороні там і передислоковувати елітні формування від російської оборони біля Бахмута, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

"Північноосетинські добровольчі батальйони "Шторм Осетія" і "Аланія", які діють на заході Запорізької області, 16 вересня опублікували фото, на якому зображено невеликий загін російської 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в Нестерянці на заході Запорізької області). Наприкінці червня підрозділи 83-ї бригади були розгорнуті для оборони від контрнаступальних операцій українських військ в районі Кліщіївки, а наприкінці серпня їх було помічено в бою в цьому районі", - зазначають аналітики.

При цьому, зазначається, що станом на 11 вересня підрозділи 83-ї бригади все ще діяли в районі Бахмута, хоча елементи бригади, можливо, були розділені на двох різних ділянках фронту.

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Як зазначають аналітики, останніми тижнями Кліщіївка була осередком бойових дій у районі Бахмута, і передислокація будь-яких елементів 83-ї бригади ВДВ на тлі наступу українських військ поблизу Кліщіївки свідчить про глибоке занепокоєння просуванням України на заході Запорізької області та пріоритетністю оборони Росії.

Як зазначають у ISW, українські контрнаступальні операції закріпили в цьому районі російські елітні частини та з’єднання, включаючи елементи 98-ї дивізії ВДВ, 83-ї бригади ВДВ, 11-ї бригади ВДВ, 31-ї бригади ВДВ, 106-ї дивізії ВДВ та 364-ї бригади спецназу.

"Російські війська досі не бажали надсилати ці відносно елітні формування для допомоги в оборонних зусиллях у західній Запорізькій області, і українські операції навколо Бахмута, схоже, продовжують заважати російському командуванню робити це в достатніх масштабах", - зазначають аналітики.

Ситуація у Запорізькій області

ЗСУ продовжують просуватися на Запоріжжі. Зокрема, 22 серпня українські Сили оборони деокупували Роботине і рухаються далі.

Як повідомляло видання The New York Times, військові аналітики США вважають, що кінцевою стратегічною метою прориву в Запорізькій області є місто Токмак - важливий автомобільний і залізничний вузол для обох армій.

Військовий оглядач Олексій Гетьман повідомив, що російські окупанти розуміють, що втрата Токмака відкриє українській армії дорогу на тимчасово окупований Крим.

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