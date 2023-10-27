Аналітики вважають, що втрати російської техніки навколо Авдіївки набагато більші, ніж попередні втрати техніки біля Вугледара.

Росія зазнала під Авдіївкою значних втрат і це, ймовірно, підірве її наступальний потенціал в довгостроковій перспективі, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Як зазначають аналітики, 26 жовтня речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що з 10 жовтня російські війська зазнали 5000 вбитих і поранених і 400 одиниць бронетехніки поблизу Авдіївки та Мар’їнки. Супутникові знімки підтвердили, що російські військові в період з 10 по 20 жовтня в районі Авдіївки втратили щонайменше 109 одиниць військової техніки, в основному бойових броньованих машин і танків.

Водночас російське командування перекинуло додаткові сили на фронт до Авдіївки, щоб компенсувати значні втрати в живій силі та зберегти здатність російських військ підтримувати наступ. Однак Росії, ймовірно, буде важко компенсувати втрати російської техніки, зокрема бронетехніки, підкреслюють аналітики.

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У ISW нагадують, що раніше важкі втрати Росії біля Вугледара в січні-лютому, ймовірно, завадили російському командуванню здійснювати постійні механізовані штурми в інших частинах України пізніше під час зимово-весняного наступу 2023 року.

"Нещодавні втрати російської техніки навколо Авдіївки видаються набагато більшими, ніж попередні втрати техніки навколо Вугледара. Залишається незрозумілим, чи перспектива подальших втрат важкої техніки утримає російське командування від початку чергової серії великих механізованих штурмів поблизу Авдіївки", - пишуть аналітики.

Зазначається, що Росія поступово мобілізувала елементи своєї оборонно-промислової бази для усунення нестачі обладнання, але не досягла масштабів, достатніх для компенсації кумулятивних втрат російського обладнання в Україні.

"Нещодавні втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, призведуть до ще більшої нестачі російської техніки та перешкод для будь-якого прогресу, якого російські військові досягли у вирішенні проблем із погіршенням можливостей механізованого маневру", - йдеться у повідомленні.

Ситуація під Авдіївкою

За останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, окупаційні війська намагаються оточити Авдіївку, активно застосовучи авіацію. Українські сили тримають оборону та завдають їм значних втрат.

Водночас нещодавно з'явилися супутникові знімки, що підтверджують колосальні втрати росіян у цьому районі. Аналітики ISW при цьому повідомляли, що Російські окупанти перекидають під Авдіївку нові сили, попри великі втрати та труднощі зі штурмом позицій Сил оборони.

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