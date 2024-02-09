Також знищено три РСЗВ "Град", три одиниці ракетно-артилерійського озброєння, п’ять мінометів, комплекс радіоелектронної боротьби

Лише за добу на південному напрямку російські загарбники застосували проти українців понад сотню безпілотників-вбивць. На лівобережжі Дніпра українські захисники знищили майже чотири десятки російських загарбників.

Як повідомляють Сили оборони півдня України, агресор за минулу добу двічі намагався вибити підрозділи ЗСУ з позицій, але зазнав поразки та "відкотився".

"Наші воїни мужньо утримують зайняті позиції, поступово та методично проводять заходи з укріплення та розширення плацдарму. Продовжується потужна контрбатарейна боротьба", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що окупанти здійснюють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами та застосовують дуже велику кількість ударних дронів різних типів, зокрема проти цивільного населення. Своєю чергою, захисники завдають відповідних ударів по вогневих позиціях та тилах противника. Наразі підтверджено, що за бойову добу (станом на сьому ранку) ліквідовано на лівому березі 39 окупантів. Разом з "живою силою" на брухт пішли три реактивні системи залпового вогню "Град", три одиниці ракетно-артилерійського озброєння, п’ять мінометів, комплекс радіоелектронної боротьби та шість одиниць автомобільної техніки.

Як уточнили у ЗСУ, протягом вказаного часу ворог завдав авіаційний удар із застосуванням 8 керованих авіабомб по прибережних населених пунктах Херсонщини.

"Окупанти, не припиняючи терор населення прифронтових регіонів Херсонщини та Миколаївщини – тільки за минулу добу вони застосували 50 FPV-дронів, 15 ударних БпЛА "Ланцет" та скинули з БпЛА різних модифікацій 51 осколковий боєприпас. На жаль, поранено цивільну особу, пошкоджено будівлю медичного закладу та автомобіль", - розповіли у Силах оборони.

Також агресор 16 разів гатив з артилерії по Херсону під вогонь ворожої артилерії потрапили більше 10 населених пунктів на Херсонщині, акваторія Очаківської громади та територія Куцурубської громади на Миколаївщині. Внаслідок артилерійських обстрілів загинули дві цивільні особи, ще двоє людей поранено. Пошкоджено багатоповерхівку, адміністративну будівлю, три газогони, дві трансформаторні підстанції, півтора десятка приватних житлових будинків та вісім цивільних автомобілів.

"В морях - помірно-штормова погода. На бойовому чергуванні перебуває п’ять і один ворожі кораблі в Чорному й Азовському морях відповідно. Ракетоносії заведені в пункти базування", - кажуть у ЗСУ.

Успіхи ЗСУ на фронті

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку прикордонники влаштували "трощу" десяти російським дронам, які масово летіли на українські позиції. Агресор намагався атакувати позиції ЗСУ, застосувавши масований удар дронами, однак прикордонники гідно відбили атаку. Сім безпілотних літальних апаратів розірвало на шматки, один - "засів" на дереві. Ще два безпілотники захисники ювелірно "посадили" разом зі смертоносним вантажем "на борту".

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