Сім БПЛА розірвало на шматки, один - "засів" на дереві, два - "приземлилися".

На Запорізькому напрямку прикордонники влаштували "трощу" десяти російським дронам, які масово летіли на українські позиції.

Як повідомили у південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, окупанти намагалися атакувати позиції українських захисників, застосувавши масований удар дронами, однак прикордонники гідно відбили атаку, застосовуючи антидронові рушниці.

В результаті, сім безпілотних літальних апаратів розірвало на шматки, один - "засів" на дереві. Ще два безпілотники захисники ювелірно "посадили" разом зі смертоносним вантажем "на борту".

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"Прикордонники ефективно використовуючи сучасні види озброєння, безжально нищать плани ворога, рятуючи не лише життя побратимів, а й мирного населення!" - наголошують в управлінні.

Втрати російських окупантів: останні новини

За даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабної війни російські війська вже втратили близько 393 290 військових.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські прикордонники поцілили у "гніздо", в якому ховався російський загарбник з антидроновою рушницею. Його не врятував засіб радіоелектронної боротьби.

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