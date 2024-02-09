На Запорізькому напрямку прикордонники влаштували "трощу" десяти російським дронам, які масово летіли на українські позиції.
Як повідомили у південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, окупанти намагалися атакувати позиції українських захисників, застосувавши масований удар дронами, однак прикордонники гідно відбили атаку, застосовуючи антидронові рушниці.
В результаті, сім безпілотних літальних апаратів розірвало на шматки, один - "засів" на дереві. Ще два безпілотники захисники ювелірно "посадили" разом зі смертоносним вантажем "на борту".
"Прикордонники ефективно використовуючи сучасні види озброєння, безжально нищать плани ворога, рятуючи не лише життя побратимів, а й мирного населення!" - наголошують в управлінні.
Втрати російських окупантів: останні новини
За даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабної війни російські війська вже втратили близько 393 290 військових.
Як повідомляв УНІАН, раніше українські прикордонники поцілили у "гніздо", в якому ховався російський загарбник з антидроновою рушницею. Його не врятував засіб радіоелектронної боротьби.