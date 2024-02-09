В операційній зоні ОСУВ "Таврія" російські окупанти дедалі частіше вчиняють хімічні атаки.
Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський. За його даними, за добу росіяни здійснили 6 скидів із БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії хлорпікрин (імовірно, гранати К-51).
Протягом тижня зафіксовано близько десятка ворожих спроб атакувати отруйними речовинами.
Українські воїни продовжують стійко тримати оборону. Загальні втрати ворога за минулу добу становлять 417 російських окупантів та 35 одиниць озброєння і військової техніки (не враховуючи БпЛА). Зокрема, це 12 бойових бронемашин, 11 артсистем, 8 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів противника.
Нейтралізовано або знищено 224 БпЛА різних типів.
Тарнавський зазначив, що окупанти значно збільшили застосування дронів-камікадзе - 114 ударів за минулу добу; це найбільший показник з початку лютого.
Війна в Україні: новини
Раніше командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський вперше попередив про нове посилення штурмів з боку РФ на Таврійському напрямку.
А 27 січня Тарнавський повідомив про сильні штурми РФ на Таврійському напрямку. За словами командуючого військами "Таврія", за день ЗСУ проводять по 50 бойових зіткнень з ворогом.