ЗСУ знищили чи нейтралізували за добу 224 БпЛА різних типів.

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" російські окупанти дедалі частіше вчиняють хімічні атаки.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський. За його даними, за добу росіяни здійснили 6 скидів із БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії хлорпікрин (імовірно, гранати К-51).

Протягом тижня зафіксовано близько десятка ворожих спроб атакувати отруйними речовинами.

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Українські воїни продовжують стійко тримати оборону. Загальні втрати ворога за минулу добу становлять 417 російських окупантів та 35 одиниць озброєння і військової техніки (не враховуючи БпЛА). Зокрема, це 12 бойових бронемашин, 11 артсистем, 8 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів противника.

Нейтралізовано або знищено 224 БпЛА різних типів.

Тарнавський зазначив, що окупанти значно збільшили застосування дронів-камікадзе - 114 ударів за минулу добу; це найбільший показник з початку лютого.

Війна в Україні: новини

Раніше командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський вперше попередив про нове посилення штурмів з боку РФ на Таврійському напрямку.

А 27 січня Тарнавський повідомив про сильні штурми РФ на Таврійському напрямку. За словами командуючого військами "Таврія", за день ЗСУ проводять по 50 бойових зіткнень з ворогом.

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