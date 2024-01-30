Знищено російський ЗРК "Бук-М2" та уже не гудуть 235 БпЛА різних типів.

На Таврійському напрямку тривають активні наступальні та штурмові дії, знищено велику кількість окупантів та їх техніку. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" - бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Він зазначає, що вчора було 36 атак, а сьогодні вже близько двадцяти.

"Знищено російський ЗРК "Бук-М2". Нейтралізовано або знищено 235 БпЛА різних типів", - повідомив Тарнавський.

Відео дня

Він також розповів, що після трьох діб затишшя, противник продовжив закидати авіабомбами - за добу завдав 37 авіаударів. "Майже всі – по Донеччині. Також сьогодні вночі, російські терористи випуститли ракети "С-300", по Мирнограду та Лисівці Покровського району", - повідомив Тарнавський.

Він зазначив, що загальні втрати ворога склали 371 особу та 40 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА, зокрема, 5 танків, 13 ББМ, 10 артсистем, 2 засоби ППО, 8 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, протягом 29 січня відбулося 70 бойових зіткнень.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни відбили 8 атак неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

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