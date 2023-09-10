Українські військові також відбили атаки російських загарбників на кількох напрямках.

В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області. Наші воїни витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

При цьому в Генштабі наголошують, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень.

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В повідомленні сказано, що на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно стримують противника в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки, Курдюмівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах Кераміка та Авдіївки Донецької області.

Крім того на Мар'їнському напрямку протягом доби наші воїни відбили 11 атак ворога в районі Мар'їнки.

Ворог продовжує наносити авіаційні удари по населених пунктах, також обстрілює їх та позиції Сил оборони з артилерії та мінометів.

Війна в Україні - витіснення окупантів

Як повідомляв УНІАН, за даними речника об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, Збройні сили України просунулися ще близько на 1,5 км у районі Роботиного в Запорізькій області. Відбуваються невеликі просування там і звільнено 1,5 квадратних кілометра української території.

8 вересня майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін повідомив, що в районі Бахмута українські військові витискають росіян із Кліщіївки і понад половина населеного пункту вже під контролем Сил оборони.

Він зазначав, що ворожі війська контролюють лише околиці села. По всій лінії Кліщіївка - Андріївка - Курдюмівка ворог зазнає щоденно величезних втрат в особовому складі, і вимушений відкочуватись назад просто находу, створюючи собі нові позиції, на яких намагається закріпитись.

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