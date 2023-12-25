Зазнавши значних втрат на лінії зіткнення та репутаційних в інформпросторі, противник повернувся до попередніх позицій.

Російські окупанти напередодні певним чином змінили тактику, зокрема, окрім штурмів на лівобережжі та обстрілами населення, вдалися до відвертої дезінформації. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

Йдеться, що цього разу окупанти "відзначилися" не тільки вогневим впливом, а ще й спробою інформаційного тиску на місцеве населення. Зокрема, агресор здійснив 23 штурми на лівобережжі Дніпра та потужно розганяв дезінформацію про знищення систем протиповітряної оборони та сучасних винищувачів на Одещині.

"Зазнавши значних втрат, як бойових на лінії зіткнення, так і репутаційних в інформпросторі, противник змушений був повернутися до попередніх позицій", - наголошують у Силах оборони.

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Водночас окупанти продовжують аеророзвідку, розгортають нові спостережні пости замість знищених, обстрілюють з артилерії та реактивних систем залпового вогню мирне населення Херсонщини та прибережних громад Миколаївщини. Також проти мирних громадян російські військові використовують дрони різного типу.

"Протягом минулої бойової доби противник здійснив 9 артилерійських обстрілів, тричі гатив Херсону. Також були обстріляні Чорнобаївка, Тягинка, Комишани, Білозерка на Херсонщині, Очаків та акваторія Дніпро-Бузького лиману на Миколаївщині. Внаслідок ворожого вогневого впливу загинула цивільна людина, ще двох людей поранено", - йдеться у повідомленні.

Під час цих обстрілів пошкоджено територію заводу, житлову багатоповерхівку, понад десяток приватних будинків, цивільний автомобіль, газогін, високовольтну лінію електропостачання та прилеглі лінії теплопостачання.

Як додається, з боку противника триває терор цивільного населення дроновими атаками. "Минулої доби застосували FPV-дрони, ударний БпЛА типу "Ланцет" та дрони різних модифікацій. Зафіксовано 6 таких ударів та один скид осколкового боєприпасу по населених пунктах Саблуківка та Новоберислав Херсонської області", - зазначають у ЗСУ.

Наразі триває контрбатарейна боротьба: підрозділи Сил оборони тримають оборону, завдають вогневе ураження по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях та тилах.

За минулу добу отримано підтвердження ліквідації не менше чотирьох окупантів, влучання у танк, чотири гармати, міномет та 11 одиниць автобронетехніки. Ще знищено три спостережні пункти. Дорозвідка щодо втрат ворога триває.

Йдеться, що у Чорному морі не вщухає шторм. Корабельне угруповання ворожого флоту разом із ракетоносіями згорнуто і в повному складі заведено до пунктів базування.

Російське ІПСО

Нагадаємо, російські пропагандистські пабліки відзначились тим, що після збиття на Маріупольському напрямку Су-34 РФ, заявили про нібито знищення в Україні кількох літаків F-16. Кремлівські пропагандисти називали різну кількість винищувачів – від 3 до скільки заманеться. Також "розповідали" за "знищення" в Одеському порту комплексу Patriot.

Сьогодні речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат всі заяви висміяв.

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