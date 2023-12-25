Речник відомства Юрій Ігнат здивувався, як їх могли "знайти" в Україні.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат прокоментував заяву росіян про "збиття" винищувачів F-16 в Україні. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

"Ну про F-16 це вже взагалі меми ходять, що вони навіть вже і їх "знайшли" в Україні. Я щодня отримую такі запитання від колег: "Ну то все ж таки, офрекорд, скажіть, є вони?". Люди хочуть вірити, що вони (літаки F-16 - УНІАН) в Україні. Ну ворог повірив, і ворог їх "знищує", - сказав Ігнат.

Він також відповів, чи готові на 100% пілоти та обслуговуючий технічний персонал під винищувачі F-16.

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"Давайте не будемо перебільшувати про готовність, як це робить ворог. Готовність є, підтвердження наших західних партнерів є, що ми готові. Ми в процесі. Крім пілотів потрібна інфраструктура, інженери. Ми про це вже багато разів говорили. Тому заявили наші партнери, що готові передати. Наразі от така була заява", - додав речник.

Літаки F-16 для України - останні новини

22 грудня 2023 року президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив, що в Нідерландах було розпочато підготовку до передачі Україні 18 літаків F-16.

25 грудня повідомлялося, що російські Z-пабліки відреагували на збиття на Маріупольському напрямку Су-34 окупаційних військ. У РФ тоді почали стверджувати, що вони нібито знищили в Україні кілька літаків F-16.

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