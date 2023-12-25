Наші воїни виснажують ворога по всій лінії фронту та завдають йому втрат.

Протягом минулої доби, 24 грудня, на фронті відбулося 66 бойових зіткнень.

Як повідомив Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку Збройні сили України відбили 21 атаку ворога біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

Водночас на Бахмутському напрямку наші захисники відбили 5 атак окупантів поблизу населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

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На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону і відбили 14 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку окупанти намагались прорватися в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. ЗСУ відбили 5 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку ворога південно-західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші війська відбили 3 атаки противника біля Роботиного та південніше Гуляйполя Запорізької області.

На Херсонському напрямку ЗСУ продовжують розширення плацдарму, тоді як ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Загарбники здійснили 23 безуспішні штурмові дії, отримали гідну відсіч та відступили.

"Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - додали у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Минулої доби, 24 грудня, Збройні сили України ліквідували ще 760 російських окупантів на фронті. Загальні втрати РФ у війні проти України зросли до 353 950 солдат.

Авіація Збройних сил України завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу російських окупантів. Також наші сили ППО знищили ще два російських винищувачі.

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