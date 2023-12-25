Протягом доби відбулось 76 бойових зіткнень.

Ворог за минулу добу атакував майже по всій лінії фронту, зосередивши більшість атак на Лиманському та Авдіївському напрямках, де намагався прорвати оборону ЗСУ. Як повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні, протягом доби відбулось 76 бойових зіткнень.

Зокрема, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 6 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

"На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області, де противник за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ", - йдеться у повідомленні.

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На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.

"На Авдіївському напрямку, наші захисникии відбили 20 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 12 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де противник за підтримки авіації здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших захисників", - пише Генштаб.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога в районі Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, де противник безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, противник здійснив 12 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику", - йдеться у звіті.

Ситуація на фронті - що відомо

Вдень російські ЗМІ поширили інформацію, про те, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів главі Кремля Володимиру Путіну про взяття під контроль міста Мар'їнка на Донеччині.

Водночас речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявив, що бої за Мар’їнку все ще тривають, говорити про її повне захоплення некоректно.

Щодо Авдіївки він сказав, що загроза оточення є, але наразі українські захисники стійко тримають оборону.

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