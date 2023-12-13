В районі Мар'їнки ворог накопичує сили для подальших штурмових дій.

Російські загарбники зробили інформаційний вкид про нібито захоплення Мар'їнки у Донецькій області, але оборона міста триває. Про це повідомляє бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

"Мар'їнський напрямок. Триває стримування ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки - відбито 11 атак. В районі Мар'їнки ворог накопичує сили для подальших штурмових дій. Продовжує інформаційні вкиди та провокації про нібито повне взяття цього міста. Оборона Мар'їнки триває", - наголосив Тарнавський.

Ситуація біля Мар'їнки - деталі

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня британська розвідка повідомила, що російські окупанти останнім часом повільно просуваються крізь руїни міста Мар'їнка Донецької області.

Відео дня

11 грудня аналітики Інституту з вивчення війни (ISW) повідомили, що росіяни домоглися просування на захід і північний захід від Донецька. На кадрах з геоприв'язкою видно, як російські війська встановили прапор на південно-західній околиці Мар'їнки, що вказує на те, що російські війська незначно просунулися далі в саме місто.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках два дні тривають масовані наступальні дії росіян, інформує командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.

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