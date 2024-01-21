На лівому березі Дніпра поменшало на дві гармати, п’ять FPV-дронів, дев’ять одиниць автобронетехніки та чотири човни.

На південному напрямку російська армія, не звертаючи уваги на складні погодні умови, продовжує штурмувати позиції українських військових та тероризує населення.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, наразі продовжується контрбатарейна боротьба. Водночас агресор не припиняє спроб вибити підрозділи ЗСУ з позицій на лівобережжі Дніпра. За минулу добу було шість штурмів, які відбили українські захисники. Зазнавши втрат, противник відійшов.

"Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За минулу добу ми отримали підтвердження, що у нього на лівому березі поменшало 14 окупантів, дві гармати, п’ять FPV-дронів, дев’ять одиниць автобронетехніки та чотири човни", - розповіли у ЗСУ.

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Також знищено польовий пункт боєпостачання, польовий пункт заправки пально-мастильними матеріалами та спостережний пост.

Зі свого боку, окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами й застосуванням ударних дронів різних типів. Зокрема, протягом бойової доби (з 7.00 до 7.00) ворог здійснив спробу розвідування готовності систем ППО, спрямувавши БпЛА типу "Shahed-131/136" в напрямку Миколаївської області. Внаслідок цієї атаки у Снігурівській громаді пошкоджено житловий будинок та літню кухню у приватному секторі, сталося займання господарчої споруди.

"Навіть за складних погодних умов ворог продовжує терор населення прифронтових територій. Минулої доби він застосовував FPV-дрон та скинув з БпЛА різних модифікацій сім осколкових боєприпасів по Миколаївці та Новобериславу на Херсонщині", - кажуть у Силах оборони півдня.

Також російські загарбники двічі гатили з артилерії по Херсону, обстріляні Очаків, Дмитрівка та Солончаки на Миколаївщині. Під час артилерійських обстрілів пошкоджено два приватні будинки, ферму та два цивільні автомобілі.

Окрім того, повідомляється, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває вісім кораблів ворожого флоту, серед яких - надводний ракетоносій, споряджений 8 крилатими ракетами типу "Калібр". В Азовському морі бойове чергування несе один російський корабель.

Ситуація на Лівобережжі - що відомо

Нагадаємо, напередодні на лівобережжі Херсонщини було 10 невдалих спроб окупантів вибити з позицій підрозділи ЗСУ. Українські захисники продовжують заходи щодо розширення плацдарму та завдають втрат загарбникам. Було підтвердження, що на лівому березі поменшало на 18 окупантів, дві гармати, міномет, моторний човен, спостережний пункт та польовий пункт боєпостачання ворога, а також - самохідну артилерійську установку 2С7М "Малка" та "Град".

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