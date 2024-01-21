Зокрема, на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку ворога.

На фронті за минулу добу відбулося 80 бойових зіткнень. Ворог атакував майже по всіх напрямках, найбільшу кількість штурмів здійснив на Куп’янському та Авдіївському напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні.

Зазначається, що на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку ворога біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

Також зазначається, що на Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак окупантів неподалік Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 7 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

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На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога в районі Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєверного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області", - повідомляє Генштаб.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 6 атак. Водночас на Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

Водночас на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Ворожі атаки

За минулу добу ворог завдав 3 ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Новоградівки Донецької області) та 4 авіаційних удари, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 2 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Українська ППО знищила 1 ворожий дрон.

Водночас авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 складу боєприпасів та 1 вузлу зв’язку противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляється у звіті Інституту з вивчення війни (ISW), російські окупанти просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна і захопили село Крохмальне за 20 км на північний захід від Сватового. Також Кадри з геолокацією показали, що російські окупанти просунулися в районі Куп'янська і Кремінної. Крім того, позиційні бої тривають на північний схід від Куп'янська в районі Синківки та Петропавлівки.

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