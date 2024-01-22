За минулу добу агресор застосував 19 FPV-дронів, скинувши осколкові боєприпаси з БпЛА інших модифікацій.

На південному напрямку знищено понад десять ударних безпілотників РФ, серед яких новий "Куб", який вперше застосували проти України у березні 2022 року – через нього у Києві спалахнув "Ощадбанк".

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня, на лівобережжі півдня триває контрбатарейна боротьба. Водночас ворог не відмовляється від наміру вибити підрозділи ЗСУ із позицій на лівому березі Дніпра. Зокрема, окупанти за останню бойову добу (станом на 7 ранку понеділка) здійснили шість марних штурмів та зазнавши втрат, відійшов на свої попередні позиції.

"Наші воїни продовжують заходи щодо розширення плацдарму та надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його позиціях і тилах", - наголошують у Силах оборони.

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За минулу добу отримали підтвердження, що на лівому березі поменшало на 15 окупантів, шість артилерійських установок, танк, міномет, три одиниці автомобільної техніки 1 два дизельні генератори. Також знищено два спостережні пункти та польовий пункт боєпостачання.

Окрім того, на брухт пішли 11 ударних БпЛА, з яких дев’ять - FPV-дрони, по одному - "Куб" та "Ланцет".

Удари окупантів

"Окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів та знов після тривалої паузи вдалися до авіабомбардувань", - розповіли у ЗСУ.

Так, повідомляється, що ворог завдав удар балістичною ракетою "Іскандер-М" у напрямку Кіровоградщини та два авіаційні удари із застосуванням 7 керованих авіабомб по Херсонщині - по Веселому, Новобериславу, Зміївці та Червоному Маяку.

Противник не припиняє дроновий терор мирного населення Херсонщини й прибережних громад Миколаївщини. За минулу добу агресор застосував 19 FPV-дронів, скинувши осколкові боєприпаси з БпЛА інших модифікацій. Зафіксовано 14 таких скидів у Херсонській області - по Білозерці, Михайлівці, Кізомису, Качкарівці, Саблуківці, Ольгівці, Чарівному та на Миколаївщині – у Солончаках.

Артилерією ворог чотири рази вдарив по Херсону, гатив по Антонівці та Очакову. Пошкоджено навчальний заклад, багатоповерхівку, близько десятка приватних будинків, територію заводу та приватні автомобілі.

Також повідомляється, що у Чорному морі наразі перебуває 10 кораблів ворожого флоту, серед яких – два ракетоносії, споряджені 16 "Калібрами". В Азовському морі на бойовому чергуванні – один російський корабель.

Що таке "Куб"

Новий малорозмірний ударний безпілотний літальний апарат "Куб-БЛА" розроблений російським концерном "Калашников" і вперше представлений на міжнародній виставці озброєнь IDEX 2019 в Абу-Дабі в Арабських Еміратах. Після запуску безпілотник може баражувати у повітрі, виявляючи ціль, а потім атакувати її з верхньої півсфери вертикальним пікіруванням. Це дозволяє, наприклад, вражати танки, пробиваючи верхню частину вежі та корпуси, що мають мінімальну товщину броні.

Перше бойове застосування безпілотника було зафіксовано 12 березня 2022 року у Києві. Тоді в Подільському районі столиці його збили - ворожий дрон був начинений вибухівкою. У результаті вибуху сталося загоряння приміщення "Ощадбанку".

Ситуація в Чорному морі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора у Чорному морі побільшало ракетоносіїв РФ - до фрегата додався малий ракетний корабель. У ЗСУ оцінили рівень ракетної загрози як підвищений. Спільне спорядження носіїв збільшилося до 16 "Калібрів". Сьогодні зранку в акваторії Чорного моря також перебувало два носії крилатих ракет "Калібр".

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