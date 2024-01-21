До фрегата додався малий ракетний катер.

У Чорному морі наразі перебуває вже два ракетоносії, "Калібрів" побільшало вдвічі.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, зараз ворог збільшив присутність ракетоносіїв у Чорному морі.

Зокрема, до фрегата "Адмірал Ессен" знов додався малий ракетний корабель.

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"Загальний рівень ракетної загрози підвищено. Спільне спорядження носіїв - до 16 "Калібрів", - наголошують у ЗСУ.

Людей просять бути уважними до сигналів повітряних тривог, та реагувати на них оперативно.

Ракетна загроза

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало вісім кораблів ворожого флоту, серед яких - надводний ракетоносій, споряджений 8 крилатими ракетами типу "Калібр". В Азовському морі бойове чергування несе один російський корабель.

Нагадаємо, ввечері 20 січня загарбники провели ротацію ракетоносіїв - замість малого ракетного катера на бойове чергування було виведено фрегат "Адмірал Ессен", який має на борту вісім ракет типу "Калібр". Це другий фрегат проєкту 11356Р ("Буревісник"), класу "Адмірал Григорович", що перебуває на озброєнні Чорноморського флоту РФ. Фрегат входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ. 7 листопада 2014 року його спустили на воду. Основу його ударного озброєння становлять універсальні пускові установки 3С14, здатні використовувати ракети "Калібр", "Онікс". 24 лютого 2022 року цей фрегат атакував гарнізон на острові Зміїний (Одещина), а у березні того ж року брав участь в обстрілах Одеси.

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