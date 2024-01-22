Ворог втратив засіб ППО та артилерію.

Протягом минулої доби, 21 січня, авіація Збройних сил України атакувала 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Як повідомляв Генштаб, бійці підрозділів ракетних військ уразили 1 район зосередження особового складу, 1 пункт управління, 3 артилерійських засоби та 1 засіб ППО ворога.

Водночас російські загарбники завдали 4 ракетних та 102 авіаційних ударів, здійснили 80 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

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"Авіаційних ударів зазнали: Графське, Вовчанськ, Миколаївка, Вільхуватка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане Харківської області; Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області; Ямполівка, Григорівка, Міньківка, Богданівка, Часів Яр, Костянтинівка, Торецьк, Північне, Нью-Йорк, Ласточкине, Авдіївка, Старомайорське, Рівнопіль, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області; Червоний Маяк, Зміївка, Новоберислав, Веселе Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей", - додали у Генштабі.

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Протягом минулої доби, 21 січня, на фронті між Силами оборони та російськими загарбниками відбулося 68 бойових зіткнень.

ЗСУ комбіновано використовують радянську та західну бронетехніку на фронті, аби ці машини доповнювали та підсилювали одна одну.

Російські окупанти намагаються захопити Оскільське водосховище у Харківській області, яке має велике значення для оборони України.

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