Українська авіація завдала вісім ударів по районах скупчення російських військових та техніки.

Впродовж минулої доби українські військові завдали чергових успішних ударів по позиціях росіян на фронті. Зокрема, вдалося знищити ворожий склад боєприпасів та техніку.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Крім того, українські ракетні війська уразили два зенітно-ракетних комплексах, чотири артилерійських засоби та склад боєприпасів росіян.

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Водноча, Росія продовжує ігнорувати міжнародне гуманітарне право та обстрілює не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів.

Зокрема, цієї ночі ворог вчергове атакував Україну ракетами та дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131". На Одещині під ударом була припортова інфраструктура.

За добу росіяни завдали одного ракетного та 56 авіаційних ударів, а також здійснили 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені цивільні. Також зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сьогоднішня нічна атака на Одещину - що відомо

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками "Shahed", а також ракетами "Онікс" та "Калібр". Українська протиповітряна оборона збила усі ворожі дрони та 11 із 12 "Калібрів".

Інші ракети влучили у припортову інфраструктуру міста. Зокрема, через удар пошкоджено морський вокзал в Одесі, а в будівлі нефункціонуючого привокзального готелю виникла пожежа. Також ворожі "Онікси" зруйнували пусте зерносховище.

За даними ОВА, також пошкоджено складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси. Вибуховими хвилями в декількох будинках вибито скло, внаслідок чого було поранено жінку.

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