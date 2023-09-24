Українські воїни ведуть запеклі бої по всій лінії фронту, в тому числі і в Запорізької області. Бійці військові Збройних сил України знищили спостережний пункт російських окупантів на Токмацькому напрямку.
"Українські військові "засліпили"ворога", - повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
При цьому він вказав, що українські військові використовували для цього удару снаряд GMLRS, який і знищив посійський спостережний пункт на Токмацькому напрямку.
На оприлюднених в мережі кадрах видно, як снаряд потрапив в пункт спостереження, в результаті чого стався потужний вибух, який знищив встановлене там обладнання.
Ситуація в Запорізькій області - останні новини
На Бердянському та Мелітопольському напрямках йдуть важкі бої, але українські сили просуваються вперед.
При цьому повідомляється, що в Запорізькій області на тлі контрнаступу ЗСУ зросли втрати росіян. Окупанти могли зіткнутися з нестачею боєздатних підрозділів, які командування могло перекинути на цю ділянку фронту.