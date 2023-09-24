Зазначається, що захисники України використовували снаряд GMLRS.

Українські воїни ведуть запеклі бої по всій лінії фронту, в тому числі і в Запорізької області. Бійці військові Збройних сил України знищили спостережний пункт російських окупантів на Токмацькому напрямку.

"Українські військові "засліпили"ворога", - повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

При цьому він вказав, що українські військові використовували для цього удару снаряд GMLRS, який і знищив посійський спостережний пункт на Токмацькому напрямку.

На оприлюднених в мережі кадрах видно, як снаряд потрапив в пункт спостереження, в результаті чого стався потужний вибух, який знищив встановлене там обладнання.

Ситуація в Запорізькій області - останні новини

На Бердянському та Мелітопольському напрямках йдуть важкі бої, але українські сили просуваються вперед.

При цьому повідомляється, що в Запорізькій області на тлі контрнаступу ЗСУ зросли втрати росіян. Окупанти могли зіткнутися з нестачею боєздатних підрозділів, які командування могло перекинути на цю ділянку фронту.

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