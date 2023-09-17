Російським військам не вистачає живої сили, щоб укомплектувати всю багатоешелоновану російську оборонну фортифікаційну систему на півдні України, зазначають аналітики.

Українські війська просунулися на заході Запорізької області та продовжували проникати через російську лінію оборони, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 вересня, показують, що українські війська просувалися вздовж російських оборонних позицій на захід від Роботиного, а також на захід від Вербового.

"Українська присутність на цих російських оборонних позиціях свідчить про те, що російські сили не контролюють ці позиції та що українські сили продовжують прориватися через російську оборонну лінію, що проходить на північний захід від Вербового та на північ від Солодкої Балки", - зазначають в ISW.

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Як пишуть аналітики, українські сили, ймовірно, зробили значний тактичний прорив уздовж ділянки нинішньої російської лінії оборони в районі Роботиного протягом останніх кількох тижнів, і продовжують його розширювати.

"Українські війська продовжували наступальні дії повз частину російської лінії оборони... та розширили свій прорив уздовж 2,6-кілометрової ділянки цих російських оборонних позицій", - зазначається у звіті.

Водночас вказується, що відсутність української важкої техніки та транспортних засобів за цією лінією оборони свідчить про те, що українські сили ще не завершили її прорив.

Зазначається, що на цих напрямках російські війська зосередили більшу частину своєї бойової сили, і ці російські сили, ймовірно, зазнали великих втрат і здійснили відхід з боями на підготовлені позиції за поточною лінією оборони.

"ISW давно оцінила, що російським військам не вистачає живої сили, щоб укомплектувати всю багатоешелоновану російську оборонну фортифікаційну систему на півдні України, а російські сили, які захищають поточну лінію оборони, ймовірно, воювали в цьому районі без ротації підрозділів з початку контрнаступу або поповнення з інших ділянок фронту", - йдеться у звіті аналітиків.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

За даними аналітиків ISW, просування ЗСУ на заході Запорізької області, ймовірно, змусило російське командування віддати перевагу російській обороні там і передислоковувати елітні формування від російської оборони біля Бахмута.

ЗСУ після деокупації Роботиного в Запорізькій області не зупиняються на досягнутому і продовжують прориватися через лінію оборони окупантів.

На думку західних аналітиків, кінцевою стратегічною метою прориву в Запорізькій області є місто Токмак, звільнення якого відкриє дорогу на окупований Крим.

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