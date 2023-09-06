Для цього армія України має знищити оборону окупантів біля села Вербове, вважають американські військові аналітики.

Американській військовій аналітики оцінили подальшу стратегію армії України після захоплення селища Роботине, до якого вдалося прорватися 22 серпня.

На думку Майкла Кофмана та Роба Лі, цей прорив був критично важливим, адже зробив прогалину в обороні РФ, яку тепер слід розширити. Це, своєю чергою, дасть шанс проводити ефективніші контратаки по флангам РФ, зазначається у статті The New York Times.

Йдеться про ділянку фронту від Роботине на схід до селища Вербове.

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"Незначне просування (на цій ділянці фронту - УНІАН) може зробити сили РФ вразливими для контратак з флангів", - вважають аналітики.

Ширша "діра" в обороні РФ дозволить ЗСУ залучити більше техніки та особового складу для підтримки просування своїх сил на південь України. Також захоплення Роботине перериває лінію постачання Москви до Криму, ускладнюючи логістику для росіян.

Врешті, кінцевою стратегічною метою цього прориву є місто Токмак - важливий автомобільний і залізничний вузол для обох армій, розташовний приблизно в 15 милях на південь від Роботине.

Однак, щоб отримати контроль над Токмаком, ЗСУ, спершу, мають повністю ліквідувати основну оборонну лінію РФ навколо Вербове, а також інші додаткові сили оборони, які може задіяти Росія.

В перспективі це свідчить про повільну та виснажливу боротьбу в цій зоні бойових дій. Вона може тривати ще кілька місяців, з ймовірністю великих втрат з обох сторін, вказує NYT.

У Генштабі розповіли про успіх в районі Роботине

Нагадаємо, сьогодні речник Генштабу Павло Ковальчук підтвердив, що ЗСУ рухаються далі після деокупації Роботине й мають певні успіхи.

Зокрема, прогрес є на напрямку Роботине-Новопрокопівка (Запорізька область). Наразі ЗСУ там закріпилися й ведуть вогневе ураження позицій ворога, вказав Ковальчук.

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