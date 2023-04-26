Варварські атаки Росії поблизу атомних об’єктів України, окупація Запорізької АЕС та перетворення її на військову базу ставлять світ під загрозу нової катастрофи, масштаби якої можуть перевищити аварію на Чорнобильській АЕС у 1986 році.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль з нагоди 37- річниці аварії на ЧАЕС. Він зазначає, що тоді Україна та світ зіштовхнулися з однією з найбільших техногенних катастроф, в результаті якої постраждали майже 5 млн людей.
"Замовчування й брехня радянського тоталітарного режиму про трагедію призвели до жахливих наслідків, які вийшли далеко за межі сучасної України. Загалом постраждало майже 5 мільйонів людей", - написав прем’єр у Telegram.
Шмигаль наголосив, що кожна цивілізована країна має пам'ятати події та наслідки 26 квітня 1986 року, аби рішуче боротися з російським ядерним терором сьогодення.
"І першим кроком на цьому шляху має стати демілітаризація Запорізької атомної станції та санкції проти всієї атомної галузі РФ", - додав глава уряду.
Ситуація на ЗАЕС - що сьогодні треба знати
Як повідомляв УНІАН, 4 березня 2022 року російські окупанти захопили Запорізьку атомну електростанцію та місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.
На початку вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії відвідала Запорізьку АЕС. За результатами роботи у звіті місія заявила, що існує "негайна необхідність у тимчасових заходах" для уникнення аварії на ЗАЕС.
23 жовтня країни "Великої сімки" (G7) закликали Росію негайно повернути Україні повний контроль над ЗАЕС та вивести з неї свій персонал та війська.