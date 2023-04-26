Необхідно демілітаризувати ЗАЕС, підкреслив очільник уряду.

Варварські атаки Росії поблизу атомних об’єктів України, окупація Запорізької АЕС та перетворення її на військову базу ставлять світ під загрозу нової катастрофи, масштаби якої можуть перевищити аварію на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль з нагоди 37- річниці аварії на ЧАЕС. Він зазначає, що тоді Україна та світ зіштовхнулися з однією з найбільших техногенних катастроф, в результаті якої постраждали майже 5 млн людей.

"Замовчування й брехня радянського тоталітарного режиму про трагедію призвели до жахливих наслідків, які вийшли далеко за межі сучасної України. Загалом постраждало майже 5 мільйонів людей", - написав прем’єр у Telegram.

Відео дня

Шмигаль наголосив, що кожна цивілізована країна має пам'ятати події та наслідки 26 квітня 1986 року, аби рішуче боротися з російським ядерним терором сьогодення.

"І першим кроком на цьому шляху має стати демілітаризація Запорізької атомної станції та санкції проти всієї атомної галузі РФ", - додав глава уряду.

Ситуація на ЗАЕС - що сьогодні треба знати

Як повідомляв УНІАН, 4 березня 2022 року російські окупанти захопили Запорізьку атомну електростанцію та місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На початку вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії відвідала Запорізьку АЕС. За результатами роботи у звіті місія заявила, що існує "негайна необхідність у тимчасових заходах" для уникнення аварії на ЗАЕС.

23 жовтня країни "Великої сімки" (G7) закликали Росію негайно повернути Україні повний контроль над ЗАЕС та вивести з неї свій персонал та війська.

Вас також можуть зацікавити новини: