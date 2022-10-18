Вони заявили, що це призведе до появи умов для контрнаступу ЗСУ.

У Росії заявили, що повністю виключають варіант демілітаризації Запорізької атомної електростанції.

Таку заяву зробив заступник голови російської делегації на засіданні першого комітету Генасамблеї ООН Костянтин Воронцов, пишуть російські ЗМІ.

"Повністю виключаємо так звану демілітаризацію Запорізької АЕС і периметра навколо неї, що призведе до зниження ступеня її захищеності та підвищення загрози здійснення терористичних актів, а також появи умов для контрнаступу Збройних сил України", - заявив Воронцов на засіданні в ООН.

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За його словами, підрозділи Росгвардії продовжать охороняти Запорізьку АЕС.

Ситуація на ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар. З тих пір російські війська періодично обстрілюють атомну станцію і територію біля неї.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. Її експерти залишилися на станції.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі запропонував Радбезу ООН створити зону безпеки та захисту на ЗАЕС.

На початку жовтня російський диктатор Путін видав "указ" про присвоєнні окупованій Запорізькій АЕС.

За даними Центру національного спротиву, частину ЗАЕС контролює бандформування глави Чечні Рамзана Кадирова - спеціальний загін швидкого реагування "Ахмат".

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