Росіяни навіть заборонили персоналу Запорізької АЕС спілкуватися, зазначив "Енергоатом".

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції правила роботи і перебування на об'єкті чи не щодня стають для працівників дедалі жорсткішими.

Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом". "Під суворим табу будь-які переміщення територією ЗАЕС, окрім тих, які місцеві поліцаї чітко визначили. Виходити не те що за межі станції, а й просто на вулицю - суворо заборонено. Перебуваючи на роботі, працівники тепер мають право дивитися лише прямо перед собою. Бо повертати голову, та навіть просто глянути вбік, - суворо заборонено", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає "Енергоатом", персоналу навіть заборонено спілкуватися.

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Зараз на ЗАЕС залишається працювати близько 2,5 тис. атомників. Проте ледь не найголовнішим підрозділом на атомній станції тепер стала служба охорони: саме озброєні "охоронці" наразі вирішують, як функціонувати об'єкту. Перед робочою зміною вони уважно та ретельно перевіряють атомників на вході, дозволяючи їм проходити на робочі місця виключно естакадою.

Як підкреслює енергкооманія, причина нових заборон, що неабияк ускладнюють робочу комунікацію між працівниками ЗАЕС, проста: окупанти намагаються замаскувати власні вогневі позиції та велику кількість військової техніки на території найбільшої в Україні та в Європі атомної станції. В "Енергоатомі" підкреслили, що ворог цинічно перетворив атомну станцію на військовий об'єкт.

Ситуація на Запорізькій АЕС - зараз це варто знати

РФ захопила ЗАЕС у березні минулого року. Братинська розвідка наприкінці квітня 2023 року повідомила, що супротивники підготувалися до активних бойових дій на території АЕС у разі контрнаступу захисників України, зокрема, на дахах реакторних споруд обладнано вогневі позиції.

У Держатомрегулюванні повідомили, що росіяни розмістили у приміщенні четвертого енергоблоку ЗАЕС вибухівку. Також на території станції була помічена ворожа військова техніка.

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