В інспекції наголосили, що ядерний тероризм, до якого вдається Російська Федерація, є неприпустимим явищем у цивілізованому світі.

Російські окупаційні війська розмістили в приміщенні турбінного відділення енергоблоку №4 Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) військову техніку та вибухівку.

Як повідомляє Державна інспекція з ядерного регулювання, про ці факти заявили представники МАГАТЕ під час щотижневої наради з питань комунікації між кризовим центром (IEC) МАГАТЕ та Держатомрегулювання щодо діяльності місії МАГАТЕ на майданчику Запорізької АЕС. Вона відбулася у вівторок, 2 травня 2023 року.

Зазначається, що наприкінці липня 2022 рокуокупаети розмістили в машинній залі енергоблока №1 ЗАЕС важку військову техніку з боєкомплектом, а також зброю та вибухівку. У серпні зʼявилася інформація щодо розміщення воєнної техніки в машинному залі енергоблока № 2 ЗАЕС. Крім того, неофіційними каналами Держатомрегулювання отримало інформацію щодо зберігання російськими загарбниками техніки, зброї та вибухівки в інших виробничих приміщеннях ВП "Запорізька АЕС", зокрема у ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків.

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"Нові злочинні дії російських окупантів – черговий крок, який завдає значної шкоди ядерній та радіаційній безпеці ядерних установок, що є на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Неадекватні рішення та дії російських військових наражають на небезпеку як персонал атомної станції, так і жителів прилеглих населених пунктів. Вкотре наголошуємо, що у разі виникнення аварійної ситуації на ЗАЕС із потенційно можливим виходом радіоактивних речовин у навколишнє середовище, наслідки відчує не лише Україна – вони матимуть транскордонний характер. Ядерний тероризм, до якого вдається Російська Федерація, є неприпустимим явищем у цивілізованому світі", – йдеться у повідомленні.

Окупація ЗАЕС: що відбувається на станції

Запорізька атомна станція перебуває під окупацією російськими військами від початку березня 2022 року, коли ворог захопив майданчик станції. Росіяни також захопили місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.

За даними британської розвідки, окупанти готові вести бої на станції в разі контрнаступу ЗСУ на тому напрямку. Зазначається, що ворог обладнав вогневі позиції на дахах реакторних споруд ЗАЕС.

Окупанти вже відчувають, що українські військові близько. Через це "керманичі" захопленої ЗАЕС масово просяться у відпустки. Через брак персоналу "керівникам" середньої ланки відпусток не дають.

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