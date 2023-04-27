Росіяни готуються вести бої безпосередньо на території реакторної зони атомної електростанції.

Окупанти обладнали вогневі позиції на дахах реакторних споруд Запорізької АЕС, що свідчить про їхню готовність вести бої на території станції у разі контрнаступу ЗСУ. Про це йдеться в новому звіті британської розвідки.

Так, на супутникових знімках за березень видно, що російські війська обладнали укріплені вогневі позиції з мішків з піском на дахах декількох з шести реакторних будівель АЕС.

Британці констатують, що за рік з моменту захоплення станції це перше відоме свідчення наміру окупантів використовувати будівлі реакторів при плануванні тактичної оборони.

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"Росія, ймовірно, побудувала ці позиції, тому що її все більше турбують перспективи великого українського наступу. Цей крок, швидше за все, збільшує ймовірність пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо навколо ЗАЕС будуть бойові дії", – йдеться у зведенні.

У той же час британці вважають, що "пряме катастрофічне пошкодження реакторів" є малоймовірним, якщо бої за станцію обмежаться застосуванням піхотної зброї – споруди АЕС дуже міцні.

Ситуація на ЗАЕС - останні новини

Про якісь військові приготування на Запорізькій АЕС ще тиждень тому повідомляв директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Тоді він не розкрив подробиць, але поскаржився, що обстріли в районі АЕС тривають, і в черговий раз висловив стурбованість у зв'язку з безпекою об'єкта.

За даними української влади, ситуація на станції стає все більш небезпечною навіть поза контекстом бойових дій. Системи безпеки АЕС поступово деградують без належного обслуговування, а персонал знаходиться в постійному стресі.

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