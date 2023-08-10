Під час обстрілу дівчата виступали з вуличним концертом, щоб зібрати кошти на підтримку українських захисників.

У Південному оперативно-територіальному об'єднанні Національної гвардії України розповіли, що одна із двох співачок, які загинули під час ракетного удару по Запоріжжю, - донька військовослужбовця.

Прес-служба об’єднання нагадала, що 9 серпня о 19:45 російські війська здійснили жахливу атаку на житловий квартал Запоріжжя. Під час ракетного обстрілу серйозно постраждали будівля супермаркету АТБ, храм святих апостолів Петра і Павла та прилеглі житлові будинки.

"Внаслідок російського обстрілу сталися втрати серед цивільного населення, зокрема, загинули двоє дівчат-подруг, які постійно займалися підтримкою Сил оборони України, і в час перед обстрілом саме давали концерт на площі, куди влучила російська ракета. Одна із вбитих дівчат - донька військовослужбовця Національної гвардії України – Крістіна Спіцина", - кажуть у прес-службі.

Зокрема, Крістіна - донька військовослужбовця НГУ Олександра Спіцина, який з перших днів війни став на захист України і своєї родини. Під час обстрілу дівчина разом зі своєю подругою Світланою Сємєйкіною виступала з вуличним концертом для місцевих жителів та збирали кошти на підтримку військових. Після вибуху ракети Сємєйкіна загинула на місці події, а Спіцину з важкими травмами було доставлено до лікарні. Незважаючи на зусилля медиків, наступного дня співачка померла в реанімації.

За даними прес-служби, після початку повномасштабного вторгнення РФ Крістіна та Світлана створили дует "Similar Girl", що виконував пісні та записував відеоролики на підтримку українських захисників. На свято "День батька" вони записали і відправили відеозвернення на підтримку нацгвардійців. У цьому зверненні дівчата під власний акомпанемент гітари виконали пісню, присвячену своїм батькам та всім бійцям, які стоять на захисті держави. Цей відеоролик набрав близько півтора мільйони переглядів в різних соцмережах.

"Трагічна загибель Крістіни Спіциної та її подруги Світлани Сємєйкіної є черговим жахливим свідченням російських терористичних атак на мирне населення. Долаючи трагічні випробування, українці продовжують доводити світу, що РФ є країною, яка всюди здійснює акти тероризму та насильства", - наголошують гвардійці.

У соцмережах зберігся запис частини виступу, на якому зафіксовано, як одна із дівчат каже, що зараз "буде пісня на останок". Це виконання було присвячено Херсону.

Загибель співачок у Запоріжжі

Як повідомляв УНІАН, вчора пізно увечері армія РФ вдарила по житловому кварталу Запоріжжя. Спочатку було відомо про двох загиблих і сімох поранених внаслідок удару.

Вранця 10 серпня кількість загиблих зросла до трьох, крім того вже наголосили, що є 9 травмованих, серед них 11-місячна дитина.

За словами голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, російський снаряд забрав життя 43-річного чоловіка та молодих жінок 19 та 21 року. Пізніше стало відомо, що вони були вуличними співачками.

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