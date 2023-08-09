Попередньо відомо про влучання в об'єкт цивільної інфраструктури.

Російські окупанти вдарили по житловому кварталу Запоріжжя, унаслідок чого, попередньо, є двоє загиблих та поранені. Пізніше стало відомо, що є три жертви.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. "Ворог атакував житловий квартал Запоріжжя. На превеликий жаль, за попередньою інформацією, дві людини загинули, є поранені", - написав він.

Куртєв зауважив, що додаткова інформація уточнюється. "Росія - країна-терорист", - наголосив секретар міськради.

Водночас керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що попередньо відомо про влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури.

"Зберігайте спокій, не ігноруйте сигналів тривоги! Подробиці згодом", - зазначив він і додав, що прямує на місце події.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вже відомо про трьох загиблих унаслідок російського удару по Запоріжжю.

"Запоріжжя. Ще один удар російських терористів. Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним. Триває рятувальна операція. Всім постраждалим буде надано необхідну допомогу. І цей воєнний злочин Росії неодмінно отримає свій вирок. А відповідь російським терористам буде на передовій - завдяки нашим героїчним воїнам", - повідомив він.

Оновлення. О 21:07 керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі щодо російського ракетного удару по Запоріжжю повідомив, що тип ракети наразі встановлюється, але попередньо йдеться про "Іскандер".

"Удар нанесено по території храму святих апостолів Петра і Павла ПЦУ. Відомо про трьох загиблих цивільних, ще п‘ятеро людей отримали поранення", - заявив він. Так, додав Єрмак, унаслідок удару було зруйновано будівлю церкви, пошкоджено будинки та магазини.

Війна в Україні триває - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, в Україні кілька разів за добу було оголошено повітряну тривогу в усіх регіонах. Повідомлялося про загрозу застосування ворогом гіперзвукових ракет "Кинджал".

Водночас близький до Збройних сил України військовий блогер "Миколаївский Ваньок" повідомив, що росіяни імітують пуски ракет, щоб пограти на нервах українців.