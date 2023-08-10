Артист зазначив, що його душу рве від болю.

Відомий український співак Дзідзьо відреагував на загибель дівчат у Запоріжжі. Учора їх вбила ракета російських окупантів.

Перед смертю, буквально за годину до жахливого "прильоту", українки співали хіт Дзідзьо "Я і Сара". Дівчата збирали гроші на допомогу Збройним Силам України.

"Господи, ще вчора вони разом співали та грали для людей, а сьогодні нікого з них немає. Російська ракета нещадно забрала їхній голос, їхнє життя і водночас частинку душі кожного з нас. Дівчат звали Світлана Сємєйкіна та Крістіна Спіцина. 19 років та 21 рік. Душу розриває від болю", - написав артист.

Він виклав відео з дівчатами. Ці кадри було зроблено учора, саме перед тим, як росіяни вдарили по Запоріжжю ракетами.

У коментарях користувачі зазначають, що окупанти нещадно вбивають мирних та військових. Також вони пишуть:

"Жах! Співчуття рідним загиблих дівчаток!"

"Просто вбивають усю нашу молодь найкращу"

"Капець... Я нещодавно натрапила у TikTok на цих дівчаток, у них неймовірно гарні голоси... Так боляче. За що? Такі молоді"

"Дуже гірко, молоді дівчатка, щирі співчуття"

"Співчуття близьким, а росіяни нехай горять у пеклі!".

Ракетний удар по Запоріжжю - що відомо

9 серпня росіяни вдарили по Запоріжжю. Ракета окупантів вбила трьох людей, ще дев'ятьох було поранено. Серед постраждалих була 11-місячна дитина.

Згодом стало відомо, що жертвами удару по Запоріжжю стали дві юні музикантки. Перед "прильотом" дівчата, батьки яких - військові, збирали гроші на ЗСУ.

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