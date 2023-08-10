Відомий український співак Дзідзьо відреагував на загибель дівчат у Запоріжжі. Учора їх вбила ракета російських окупантів.
Перед смертю, буквально за годину до жахливого "прильоту", українки співали хіт Дзідзьо "Я і Сара". Дівчата збирали гроші на допомогу Збройним Силам України.
"Господи, ще вчора вони разом співали та грали для людей, а сьогодні нікого з них немає. Російська ракета нещадно забрала їхній голос, їхнє життя і водночас частинку душі кожного з нас. Дівчат звали Світлана Сємєйкіна та Крістіна Спіцина. 19 років та 21 рік. Душу розриває від болю", - написав артист.
Він виклав відео з дівчатами. Ці кадри було зроблено учора, саме перед тим, як росіяни вдарили по Запоріжжю ракетами.
У коментарях користувачі зазначають, що окупанти нещадно вбивають мирних та військових. Також вони пишуть:
- "Жах! Співчуття рідним загиблих дівчаток!"
- "Просто вбивають усю нашу молодь найкращу"
- "Капець... Я нещодавно натрапила у TikTok на цих дівчаток, у них неймовірно гарні голоси... Так боляче. За що? Такі молоді"
- "Дуже гірко, молоді дівчатка, щирі співчуття"
- "Співчуття близьким, а росіяни нехай горять у пеклі!".
Ракетний удар по Запоріжжю - що відомо
9 серпня росіяни вдарили по Запоріжжю. Ракета окупантів вбила трьох людей, ще дев'ятьох було поранено. Серед постраждалих була 11-місячна дитина.
Згодом стало відомо, що жертвами удару по Запоріжжю стали дві юні музикантки. Перед "прильотом" дівчата, батьки яких - військові, збирали гроші на ЗСУ.