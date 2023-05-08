Супротивники почали виїжджати з деяких адмінбудівель у Мелітопольському районі, зазначив очільник Мелітополя.

Міський голова Мелітополя Запорізької області Іван Федоров зазначає, що деякі російські окупанти перевдягаються в цивільний одяг і намагаються втекти з тимчасово окупованих ними територій.

Про це він сказав у неділю, 7 травня, в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо поточних маневрів російський військових, зокрема, у районі Мелітополя. "На жаль, сьогодні ми можемо говорити лише про евакуацію місцевих мешканців зі щонайменше більшої половини тимчасово окупованої Запорізької області. А навпаки - ворожі війська все більше і більше переїжджають на запорізьку лінію фронту", - зауважив мер.

За його словами, деякі військові намагаються тікати з тимчасово окупованих територій. "Так, наші мешканці повідомляють про непоодинокі випадки, коли російські військові перевдягаються в цивільне. І одна з цілей, навіщо вони це роблять, - для того, щоб тікати з тимчасово окупованої території", - розповів Федоров.

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Міський голова зауважив, що через це з’явився ще один вид фільтрації під час виїзду з тимчасово окупованої території: цивільних в автомобілях перевіряють, щоб не допустити, щоб там були російські військові, переодягнені в цивільне.

Крім того, Федоров зазначив, що вороги почали виїжджати з деяких адміністративних будівель у Мелітопольському районі. "Наприклад, з будівлі Мелітопольської колонії вони вивезли обладнання, з будівлі "Укртелекому", яку вони захопили, також вивезли обладнання і майже всі свої документи", - розповів він.

Крім того, окупанти почали виїжджати з декількох приміщень, де у них була розташована комендатура: це і приватні офісні приміщення, і адміністративні приміщення Мелітопольської міської ради.

"Також, що цікаво, в Мелітополі майже позачинялися їхні ворожі магазини "Мєра", які були розташовані в наших мережевих супермаркетах. Що цікаво, вони позачинялися і в Мелітополі, і в Бердянську. Не говорячи вже про ті території, на яких ворог начебто оголосив евакуацію. Але насправді евакуює він точно не вглиб Запорізької області, як про це повідомляє в своїх пропагандистських засобах масової інформації", - сказав Федоров.

За його словами, є випадок, коли щонайменше декілька автобусів, які завантажили цивільними людьми у Дніпрорудному, відвезли до Ростовської області Росії, а не до Бердянська, як обіцяли людям. Там цивільних поселили у наметах.

"Сьогодні масово іде евакуація. Не лише з місць, де ворог це оголосив. Але й потроху вони евакуюються і з мого рідного тимчасово окупованого Мелітополя", - сказав мер.

Він також розповів, що окупанти намагаються забрати російські паспорти в учасників фейкового референдуму, який відбувся восени минулого року. Також їм наказують виїхати з тимчасово окупованої території.

"Навіщо вони це роблять?.. Вони хочуть, щоб якомога менше свідків їхніх злочинів було на звільненій території після того, як наші військові звільнять і деокупують всю Запорізьку область і всю нашу державу", - зазначив Федоров.

Крім того, він розповів, що "гастролери", які приїжджали до Мелітополя з Росії, з учорашнього дня масово залишають захоплені квартири і з речами виїжджають з міста.

"Колаборанти, які приїхали з континентальної Росії, точно вже біжать. А ті колаборанти, які місцеві поодинокі мешканці, то їх просто не випускають. Вони б хотіли втекти, але їх просто не випускають", - сказав міський голова.

Евакуація населення на окупованій частині Запорізької області - що повідомлялося

На фоні розмов про те, що скоро розпочнеться контрнаступ української армії, 5 травня гауляйтер захопленої частини Запорізької області Євген Балицький оголосив евакуацію людей з низки населених пунктів, які знаходяться недалеко від зони, де тривають бойові дії.

Пізніше, 6 травня, Іван Федоров повідомив, що вороги на півдні української держави "догралися в евакуацію" - спровоковано шалену паніку, на в'їзді у захоплений РФ Крим утворилися величезні черги з машин.

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