Люди, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу Львівської області, госпіталізовані, поділилися в обласній військовій адміністрації.

У ніч на четвер, 2 червня, ракети російських окупантів потрапили по залізничній інфраструктурі в Самбірському та Стрийському районах Львівської області.

У залізничну інфраструктуру потрапили ворожі крилаті ракети, випущені з південно-східного напрямку, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, супротивник завдав удару по залізничному полотну, по переїздах. Чиновник додав, що постраждалі в результаті ворожого обстрілу були в стані середньої тяжкості й госпіталізовані.

"...Удар було завдано саме по залізничному полотну, по переїздах залізничних... "Укрзалізниця" спільно з вибухотехніками працює над подоланням наслідків завданих ударів...", - додав чиновник.

Раніше повідомлялося, що 1 червня близько 22:50 у Львівській області було чути вибухи. Пізніше стало відомо, що по Львівській області було завдано ворожого ракетного удару, і постраждали п'ятеро людей.

Потім в "Укрзалізниці" повідомили, що противник в черговий раз вдарив по залізничній інфраструктурі, і через обстріл затримуються пасажирські потяги.

У мережі з'явилася інформація, що ворог випустив крилаті ракети по Україні з акваторії Чорного моря.

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