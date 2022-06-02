Потяги перебувають у безпечних місцях, пасажирам нічого не загрожує.

Через удар окупантів по Львівщині затримуються три пасажирські поїзди.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

"Російські війська вчергове вдарили по залізничній інфраструктурі на Львівській залізниці. Ступінь пошкодження інфраструктури з'ясовуємо. Постраждалих серед залізничників немає", - зазначив він.

За словами Камишіна, затримуються три пасажирські поїзди.

Він уточнив, що потяги перебувають у безпечних місцях, пасажирам нічого не загрожує.

"І на всякий випадок уточнюю: інформація про удар по Бескидському тунелю не відповідає дійсності", - додав голова правління "УЗ".

Як повідомляв УНІАН, близько 22:50 1 червня у Стрийському районі на Львівщині пролунали вибухи. Ворожа ракета влучила в об’єкт транспортної інфраструктури.

Внаслідок ворожої атаки поранено п'ятьох людей.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив зусилля на захопленні Луганської області, дотепер тривають важкі бої за Сєвєродонецьк. За інформацією Генштабу, окупанти встановили контроль над східною частиною міста.

На думку західних чиновників, захоплення ворожими військами Сєвєродонецька навряд чи "стане основою" російської кампанії на Донбасі, яка може затягнутися "до кінця року".

Щоб оголосити про перемогу, ЗС РФ повинні були б досягти "подальших складних оперативних цілей". Для цього потрібно взяти місто Краматорськ, більшу частину головної дороги М04 між українським містом Дніпром і Донецьком.

Напередодні глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначав, що росіянам не вдасться оточити українські сили, оскільки у ЗСУ є можливість відійти на обладнані позиції за містом.

Водночас на Херсонському напрямку триває контрнаступ ЗСУ. Українські захисники вже звільнили на півночі регіону уже 20 населених пунктів.

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