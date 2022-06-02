Їхній стан медики оцінюють як легкий або середньої важкості, відтак загрози життю постраждалих немає.

Внаслідок ракетного удару по Львівщині поранено п'ятьох людей.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Маємо уточнену інформацію щодо постраждалих у Стрийському районі. На цей момент відомо, що поранені 5 людей", - зазначив він.

За словами Козицького, їхній стан медики оцінюють як легкий або середньої важкості, відтак загрози життю постраждалих немає.

"Більше інформації вранці", - додав голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, близько 22:50 1 червня у Стрийському районі на Львівщині пролунали вибухи. Ворожа ракета влучила в об’єкт транспортної інфраструктури.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив зусилля на захопленні Луганської області, дотепер тривають важкі бої за Сєвєродонецьк. За інформацією Генштабу, окупанти встановили контроль над східною частиною міста.

На думку західних чиновників, захоплення ворожими військами Сєвєродонецька навряд чи "стане основою" російської кампанії на Донбасі, яка може затягнутися "до кінця року".

Щоб оголосити про перемогу, ЗС РФ повинні були б досягти "подальших складних оперативних цілей". Для цього потрібно взяти місто Краматорськ, більшу частину головної дороги М04 між українським містом Дніпром і Донецьком.

Напередодні глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначав, що росіянам не вдасться оточити українські сили, оскільки у ЗСУ є можливість відійти на обладнані позиції за містом.

Водночас на Херсонському напрямку триває контрнаступ ЗСУ. Українські захисники вже звільнили на півночі регіону уже 20 населених пунктів.

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