За попередніми відомостями, ракети окупантів летіли з Чорного моря, зазначив очільник Тернопільської обласної військової адміністрації.

У Чортківському районі Тернопільської області постраждали 22 особи внаслідок ракетного удару російських загарбників.

Про це на брифінгу повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

"О 21:46 було чотири прильоти. Попередньо - усі ракети вилетіли з акваторії Чорного моря. Зруйновано частину воєнного об'єкту і також цивільні. Постраждали чотири будинки п'ятиповерхових з цивільним населенням. Жертв на цей час немає. Є постраждалих 22 особи, які були госпіталізовані. Надана медична допомога. На місці події працювало 10 карет швидкої допомоги", - заявив Труш.

Він сказав, що 22 постраждалим надано медичну допомогу, серед них є 12-річна дитина, якій було накладено шви.

"Стан практично всіх задовільний. Частина з них перебуває в лікарні на сьогодні, частина - вже відбули у свої помешкання", - сказав він.

Також серед постраждалих є сім жінок.

Нагадаємо, 11 червня ввечері повідомлялося, що РФ здійснила ракетний удар по Чортківському району Тернопільщини. 12 числа Володимир Труш написав, що у результаті ворожого обстрілу постраждали діти.

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