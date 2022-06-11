У Чорткові Тернопільської області сталися вибухи під час повітряної тривоги.

Росія здійснила ракетний удар по Тернопільщині: у місті Чорткові сталися вибухи під час повітряної тривоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це пишуть жителі області в соцмережах.

Про даний факт також повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш у Телеграм-каналі.

"Жителі Тернопільщини, залишайтесь в укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте в соцмережах наслідки вибухів. Наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі. Триматиму вас в курсі щодо ситуації в області", – написав він.

Мер Тернополя Сергій Надал також підтвердив вибухи у Чорткові.

"Є повідомлення про нові запуски ракет рашистів з моря. Залишайтеся в укриттях! У випадку вибухів не фіксуйте і не повідомляйте інформацію у соціальних мережах. Підтвердились вибухи на Чортківщині", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, на Сумщині літак Повітряних сил ЗСУ збив ворожу крилату ракету.

Вас також можуть зацікавити новини: