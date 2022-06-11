Росія здійснила ракетний удар по Тернопільщині: у місті Чорткові сталися вибухи під час повітряної тривоги.
Як передає кореспондент УНІАН, про це пишуть жителі області в соцмережах.
Про даний факт також повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш у Телеграм-каналі.
"Жителі Тернопільщини, залишайтесь в укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте в соцмережах наслідки вибухів. Наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі. Триматиму вас в курсі щодо ситуації в області", – написав він.
Мер Тернополя Сергій Надал також підтвердив вибухи у Чорткові.
"Є повідомлення про нові запуски ракет рашистів з моря. Залишайтеся в укриттях! У випадку вибухів не фіксуйте і не повідомляйте інформацію у соціальних мережах. Підтвердились вибухи на Чортківщині", - повідомив він.
Як повідомляв УНІАН, на Сумщині літак Повітряних сил ЗСУ збив ворожу крилату ракету.
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