Внаслідок ракетного удару російських загарбників в Чортківському районі Тернопільської області є постраждалі, у тому числі діти.
Подробиці обстрілу Тернопільщини розкрив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш у Telegram.
"На щастя жертв немає. Усю ніч надавали допомогу постраждалим, серед яких, - діти", - заявив Труш.
"Зараз працюємо над ліквідацією руйнувань та фіксацією пошкодженого майна цивільних громадян", - додав голова ОВА.
Нагадаємо, 11 червня ввечері стало відомо, що Росія здійснила ракетний удар по Чортківському району.
Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.
Вороги спочатку обстрілювали військові об'єкти, а потім атакували й житло мирних людей. Зокрема, були "прильоти" й на Тернопільщині.
Президент Володимир Зеленський у червні повідомив, що супротивник вже запустив по нашій території 2 595 крилатих ракет.
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