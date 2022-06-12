В Тернопільскій області працювали над ліквідацією руйнувань, завданих в результаті ворожого обстрілу, зазначили в ОВА.

Внаслідок ракетного удару російських загарбників в Чортківському районі Тернопільської області є постраждалі, у тому числі діти.

Подробиці обстрілу Тернопільщини розкрив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш у Telegram.

"На щастя жертв немає. Усю ніч надавали допомогу постраждалим, серед яких, - діти", - заявив Труш.

"Зараз працюємо над ліквідацією руйнувань та фіксацією пошкодженого майна цивільних громадян", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, 11 червня ввечері стало відомо, що Росія здійснила ракетний удар по Чортківському району.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Вороги спочатку обстрілювали військові об'єкти, а потім атакували й житло мирних людей. Зокрема, були "прильоти" й на Тернопільщині.

Президент Володимир Зеленський у червні повідомив, що супротивник вже запустив по нашій території 2 595 крилатих ракет.

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