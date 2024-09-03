ВРУ проголосувала "За" включення нового роду військ ЗСУ - Сили безпілотних систем.

Верховна Рада України в цілому підтримала включення Сил безпілотних систем, які нещодавно опинилися в центрі серйозного скандалу, до окремих родів сил ЗСУ.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Він зазначає, що за закон "Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про Збройні Сили України" (реєстраційний номер №11507) проголосувало 294 народних депутати.

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У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що законопроєкт розроблено Міністерством оборони України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем". Це рішення РНБО введено в дію Указом президента України від 25 червня 2024 року. Ним передбачено створити у структурі Збройних Сил України окремий рід сил - Сили безпілотних систем. Потрібно було законодавче унормування цього питання.

Як повідомляв УНІАН, у серпні з'явилася інформація про призначення Романа Гладкого начальником штабу Командування Сил безпілотних систем.

Як повідомляв проєкт Deep State, який відстежує події на фронті та новини української армії, це призначення виявилося скандальним. Гладкого на посаду призначав не командувач СБС Вадим Сухаревський, а головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

У повідомленні зазначалося, що це перший у світі рід військ, який має стати в нашій країні прикладом для всього світу з бойовим досвідом бійців, якого немає в жодній армії світу. Водночас призначення Романа Гладкого, якого нібито підозрюють у держзраді, шпигунстві та корупції. Було сказано, що дружина Гладкого має російський паспорт, а донька у спортивних змаганнях представляла Московію.

2 вересня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки сказав, що Служба безпеки України не мала жодних зауважень щодо призначення Романа Гладкого. Водночас зазначив, що хоча той пройшов необхідні перевірки, але не заперечуватиме проти додаткових.

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