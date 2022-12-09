Йдеться про боєприпаси, снаряди та багато іншого.

У Пентагоні повідомили, що саме отримає Україна у новому пакеті допомоги на 275 мільйонів доларів.

На сайті Пентагона вже з'явився повний перелік озброєння, яке нададуть Україні для захисту від РФ. Йдеться про боєприпаси, снаряди та багато іншого.

"Цей пакет допомоги в сфері безпеки надасть Україні нові можливості для посилення протиповітряної оборони на додаток до надання критичного обладнання, яке Україна настільки ефективно використовує для захисту себе на полі бою", - йдеться у повідомленні.

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Що саме отримає Україна

додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем високої мобільності (HIMARS);

80 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

Обладнання БПЛА;

Засоби протиповітряної оборони;

Високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV),

машини швидкої допомоги та медичне обладнання;

Приблизно 150 генераторів;

Польове обладнання.

У Пентагоні також наголосили, що загалом США виділили на допомогу Україні 20 мільярдів доларів з початку правління адміністрації президента Джо Байдена. Країна й надалі буде допомагати та співпрацювати з іншими союзниками, аби забезпечити Україну усім необхідним.

Новий пакет допомоги від США

Учора, 8 грудня, стало відомо, що США планують передати Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. ЗМІ повідомляли, що обладнання, яке отримає Україна, допоможе посилити протиповітряну оборону та захиститися від ворожих безпілотників. Проте що саме отримає наша країна - не розкривалося.

Сьогодні, 9 грудня, Джо Байден затвердив новий пакет допомоги.

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