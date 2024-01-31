Євген Филипець назвав два моменти, які першочергового потребують пояснень з боку влади та фахівців.

Адвокат Євген Филипець розповів, про що зараз найбільше запитують люди у зв’язку з появою нового законопроекту про мобілізацію. Відповідаючи в ефірі Радіо Свобода на запитання щодо положень документу, він зазначив, що напередодні ввечері багато його клієнтів зверталися з тим, що їм робити, та як "далі жити з цим законопроектом, який, на думку багатьох, є набагато більш суворим, ніж цей закон, який зараз діє".

"За ключовими показниками, з чим звертаються люди, в 95% випадків - саме положення законопроекту, який пропонується, виключають ті чи інші обставини, сімейні, зокрема, для людей, які сьогодні мають відстрочку від мобілізації. Тому з учорашнього вечора, відверто скажу, найбільша кількість звернень стосується саме скасування підстави для відстрочки за наявності дружини з числа осіб з інвалідністю будь-якої групи, а також батька або матері своїх або батька або матері дружини з інвалідністю першої або другої групи", - зазначив він.

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Филипець зауважив, що з його досвіду, а він проходив військову службу як офіцер юстиції та "бачив цю ситуацію зсередини", - це одна з найпоширеніших підстав для звільнення з військової служби та відстрочки від мобілізації.

"Тому, скасувавши цю норму в майбутньому, величезна кількість людей просто не будуть мати підстави для відстрочки", - сказав адвокат.

Другим питанням, додав він, є питання щодо аспірантури.

"Не знаю, чим завинили аспіранти, але, все ж таки, лише залишається бюджетна форма навчання в аспірантурі", - зазначив Филипець.

Так, за його словами, "це два таких моменти, які в першу чергу потребують і роз’яснень, і пояснень як з боку влади, так і з боку нашого фахового середовища".

Новий законопроект про мобілізацію: що потрібно знати

30 січня Кабінет міністрів України передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію. До обов'язків громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації входитиме реєстрація електронного кабінету. Повістка може бути надіслана через електронний кабінет, днем її вручення вважатимуть той, коли територіальний центр комплектування отримав повідомлення про її доставку. Якщо її надіслали пізніше 17:00, вона вважатиметься врученою у наступний робочий день.

Водночас ухилянтам заборонять виїзд за кордон, а арешт активів дозволять. Крім того, новий документ пропонує дозволити призивати на військову службу чиновників та правоохоронців. Бронювання матимуть голови міських та селищних, територіальних громад. А ось військовозобов'язані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування, матимуть бронювання у розмірі 50% від штату.

Згідно з документацією на сайті парламенту, головним представником документу у ВР буде міністр оборони Рустем Умєров, а головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний виступатиме як співдоповідач.

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