В українській армії повідомили, що вживаються всі заходи для вибиття супротивників із Новоолександрівки.

Інформація про те, що село Новоолександрівка (Донецька область) знаходиться під повним контролем російських окупантів, не відповідає дійсності.

Зараз на вулицях населеного пункту "точаться важкі бої", про це повідомляє "СтратКом ЗСУ" в своєму каналі в Telegram. "…значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами, але не вся. Повністю населений пункт ворог не контролює", - зазначається у повідомленні.

Крім того, стало відомо, що у супротивника більше сил, і він "пре несамовито". Ворожий "дикий натиск" надзусиллями стримують бійці 110-ї окремої механізованої бригади з суміжними підрозділами.

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"Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи, для вибиття звідти окупантів. Тривають бої, ситуація під контролем підрозділів Збройних сил України", - підкреслили у ЗСУ.

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Генштаб ЗСУ пізно ввечері 23 червня повідомив, що на Покровському напрямку йдуть бої з росіянами за село Новоолександрівка. Пізніше аналітики DeepState поділилися відомостями, що окупантам вдалося просунутися в Новоолександрівці. За відомостями експертів, біля цього населеного пункту ворог намагається наступати у трьох напрямках.

Раніше військовий експерт Defence Express Іван Киричевський сказав, що РФ не здатна здійснювати наступальні дії великими з'єднаннями, оскільки українським воїнам вдалося "вибити" офіцерів середньої ланки.

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