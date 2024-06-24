Інформація про те, що село Новоолександрівка (Донецька область) знаходиться під повним контролем російських окупантів, не відповідає дійсності.
Зараз на вулицях населеного пункту "точаться важкі бої", про це повідомляє "СтратКом ЗСУ" в своєму каналі в Telegram. "…значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами, але не вся. Повністю населений пункт ворог не контролює", - зазначається у повідомленні.
Крім того, стало відомо, що у супротивника більше сил, і він "пре несамовито". Ворожий "дикий натиск" надзусиллями стримують бійці 110-ї окремої механізованої бригади з суміжними підрозділами.
"Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи, для вибиття звідти окупантів. Тривають бої, ситуація під контролем підрозділів Збройних сил України", - підкреслили у ЗСУ.
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Генштаб ЗСУ пізно ввечері 23 червня повідомив, що на Покровському напрямку йдуть бої з росіянами за село Новоолександрівка. Пізніше аналітики DeepState поділилися відомостями, що окупантам вдалося просунутися в Новоолександрівці. За відомостями експертів, біля цього населеного пункту ворог намагається наступати у трьох напрямках.
Раніше військовий експерт Defence Express Іван Киричевський сказав, що РФ не здатна здійснювати наступальні дії великими з'єднаннями, оскільки українським воїнам вдалося "вибити" офіцерів середньої ланки.