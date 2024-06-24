Біля Новоолександрівки супротивники намагаються наступати у трьох напрямках.

Російські загарбники просунулися у двох населених пунктах у Донецькій області.

Супротивники змогли рушити вперед у Соколі та Новоолександрівці, повідомили аналітики DeepState у своєму каналі в Telegram. За їхніми відомостями, вороги також рушили вперед біля Володимирівки й Новопокровського.

Аналітики опублікували свіжу карту бойових дій, на якій, зокрема, можна побачити, що в районі Новоолександрівки росіяни намагаються наступати у трьох напрямках.

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Російські загарбники вже тривалий час намагаються рухатися вперед на сході України й отримують від наших воїнів гідну відсіч. Пізно ввечері 23 червня Генштаб Збройних сил України повідомив, що супротивники сконцентрували зусилля на Покровському й Курахівському напрямках. У ЗСУ додали, що на Покровському напрямку тривають бої за Новоолександрівку.

Окупанти зазнають серйозних втрат на українській землі. Упродовж 22 червня було "мінусовано" приблизно 1 270 загарбників. Загальні втрати ворога на 23 червня 2024 року становили приблизно 534 360 осіб.

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