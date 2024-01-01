Агресор гатив по житловому сектору, багато руйнувань.

У Новорічну ніч російська армія кілька разів атакувала Одесу ударними дронами.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, по обласному центру було завдано декілька ударів. За попередніми даними, є п’ять "локацій", які постраждали, зокрема приватні та багатоповерхові житлові будинки.

"Є пряме влучання у багатоповерхівку… Внаслідок російської атаки постраждали 9 людей. Один із них загинув, троє - ушпиталені. Всі інші отримали медичну допомогу на місці", - розповів посадовець.

Відео дня

У мерії міста оприлюднили відео, на яких зафіксовані жахливі руйнування житлових будинків. "Внаслідок атаки БПЛА в Одесі в новорічну ніч постраждав приватний сектор... Пошкоджено багатоквартирний будинок – є постраждалі. Розгорнуто оперативний штаб…", - повідомив мер міста Геннадій Труханов.

Згодом Кіпер уточнив, що внаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджено щонайменше три багатоквартирних висотних будинки, три приватні будинки, господарські споруди. Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей з пораненнями та опіками ушпиталено, ще четверо отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно.

Удар по Україні в новорічну ніч

У ніч на 1 січня армія РФ била по Україні, сталися влучання на Миколаївщині та Одесі, де в різних районах міста в житлових будинках виникли пожежі. Вночі голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про загиблого та сказав, що кількість постраждалих уточнюється.

Під ранок вибухи пролунали у Львові - уламки ворожого безпілотника влучили в цивільний об'єкт, в наслідок чого там почалася пожежа. Зокрема, зафіксували падіння уламків дрона в Дублянах, спалахнув гуртожиток. Окрім того, в день народження Степана Бандери окупанти повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі.

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