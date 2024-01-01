Окупанти перед ранком атакували Львівщину "шахедами".

Під ранок у Львові пролунали вибухи. Уламки ворожого безпілотника влучили в в цивільний об'єкт, в наслідок чого там почалася пожежа.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. Він додав, що також зафіксували падіння уламків "шахеда" в Дублянах. "Горить дах гуртожитка. На місці працюють пожежники. Про потерпілих поки невідомо", - поділився він. Пізніше Садовий повідомив, що пожежу в університеті було ліквідовано і обійшлось без жертв.

Також він додав, що в день народження Степана Бандери окупанти повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі.

Відео дня

"Цієї ночі ворог поцілив у два об'єкти національної памʼяті у Львові: в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера та у музей Романа Шухевича на Білогорщі. Символічно і цинічно. Війна за нашу історію", - прокоментував мер міста.

Атака дронів у новорічну ніч

У ніч на 1 січня Росія била по Україні. Зокрема, влучання "шахедів" крім Львова були зафіксовані у Миколаївській області та Одесі.

"В нас є прильоти… працюємо!", - написав тоді голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Також був "приліт" і в Одесі - через влучання в різних районах міста в житлових будинках виникли пожежі, загорілася багатоповерхівка.

Вас також можуть зацікавити новини: