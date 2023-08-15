За тисячами солдатів, які борються в контрнаступі, стоять інженери і техніки, які виконують важливу і часто небезпечну роботу.

За тисячами українських військовослужбовців, які зібралися вздовж 100-мильної лінії фронту для контрнаступу, стоїть невелика армія механіків, інженерів і зброярів, відповідальних за підтримку в робочому стані зростаючого парку українських танків, бронемашин та іншої техніки західного виробництва.

Як пише The New York Times, вони працюють у лісових таборах або в покинутих будівлях за кілька миль від лінії фронту, або як мобільні аварійні бригади, доставляючи свої послуги до військових частин, де вони розгорнуті, щоб уникнути буксирування обладнання під час тривалих поїздок на базу або навіть на закордонні заводи.

"Транспортні засоби зараз потрібні на фронті, і цей шлях дозволяє нам швидко повернути їх на передову", - сказав майор Валерій Шершень, начальник зв'язку українського командування тилу. Цитуючи генерала Джона Дж. Першинга, командувача американськими експедиційними силами в Першій світовій війні, він додав: "Піхота виграє битви, тилове забезпечення виграє війни".

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Механіки наважуються виходити на поле бою, переміщаючись по мінних полях і артилерійському вогню, щоб знайти і відремонтувати зламану або підірвану техніку.

Один із заступників командира батальйону розповів про щонайменше шість механіків з його підрозділу, які загинули за останні місяці.

З моменту свого початку на початку червня Український контрнаступ зазнав значних втрат: десятки транспортних засобів були пошкоджені і знищені на щільних мінних полях і під сильними повітряними і артилерійськими обстрілами.

Втрати стали важким ударом для України і змусили військове командування скорегувати свою тактику. Тим часом механіки та інженери поспішають повернути розбиті машини НАТО, а також захоплену російську техніку, щоб відновити їх працездатність.

Нещодавно в лісовому таборі 37-ї бригади морської піхоти, недалеко від лінії фронту, під деревами були заховані маскувальною сіткою пошарпані машини, які чекають ремонту.

"Ми були готові до пошкодженої техніки - це війна", - сказав 57-річний Ігор, заступник командира з озброєння та обслуговування, який використовує позивний "Благо" і назвав тільки своє ім'я з міркувань безпеки.

Він провів групу журналістів The New York Times по табору, який був розділений на окремі ділянки для ремонту бронетехніки, танків і артилерійських знарядь.

Деякі машини не підлягали ремонту, їх колеса та двигуни були пошкоджені вибухами мін, а кузови були розірвані ракетним та артилерійським вогнем. Але Ігор сказав, що за останній місяць його командам вдалося відремонтувати в таборі понад 40 бронемашин НАТО і вісім танків, часто беручи деталі з підбитих.

"Ми намагаємося використовувати все повторно", - сказав він. Він підійшов до згорілого бронеавтомобіля Oshkosh американського виробництва. "Ми не можемо його полагодити, - зазначив він, - але він стане донором - його деталі дозволять нам відремонтувати ще сім машин".

Українські сили за необхідності використовували трофейну російську бронетехніку та озброєння. В одному дворі начальник озброєння і технічного обслуговування 35-ї бригади морської піхоти, що використовує позивний "Молот", сказав, що за останні шість тижнів боїв бригада захопила понад 20 російських машин.

Серед "трофеїв" - вісім російських багатоцільових бойових машин, яких у бригаді раніше не було, і танк Т-72.

"Без трофейних російських машин ми б не змогли продовжувати рух", - сказав він.

Тим не менш, українські військові почали цінувати захист, що забезпечується міцною бронею різних транспортних засобів НАТО, яка рятує більше життів, ніж стара радянська техніка. За словами морських піхотинців, навіть коли солдати і морські піхотинці зазнали значних втрат в недавніх боях в ході контрнаступу, багато з них вижили в машинах НАТО. Критично важливо, що завдяки швидкому ремонту машини НАТО продовжували експлуатуватися.

"Росіяни не можуть зрозуміти, що відбувається. Кілька днів, і машина знову на полі бою. Таким чином, вони стають незруйновними", - сказав військовослужбовець.

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