Наші воїни продовжують контрнаступати на кількох напрямках, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Контрнаступ ЗСУ триває - стало відомо, що на південному фронті наші воїни просуваються на напрямку Урожайного.

Сили оборони України продовжують контрнаступальні операції, у тому числі на Бердянському й Мелітопольському напрямках, розповів спікер Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

"У напрямку Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - публікує слова речника Генштабу ЗСУ Military Media Center в Telegram.

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Українські воїни вже тривалий час рухаються вперед на півдні нашої держави та, зокрема, на Бахмутському напрямку. Від російських загарбників вже звільнено чимало нашої території.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко говорив, що у загарбників на півдні України "рветься оборона, тріщить по швах". За його словами, питання лише в тому, "де саме цей шов лопне".

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